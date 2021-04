Pioli, Milan più forte di tutti a parte l'Inter

MILANO, 25 APR - "Meritiamo di arrivare nelle prime quattro. Queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati più forti di tutti, tranne dell'Inter. Siamo stati gli unici a tenere testa ai nerazzurri. Non siamo qui perché siamo stati fortunati, siamo qui perché ce lo siamo meritati": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Lazio all'Olimpico. Non centrare la Champions sarebbe probabilmente un fallimento per il Milan anche se Pioli evita di pensarci: "Non dobbiamo ragionare in questa direzione. Abbiamo dimostrato di essere forti - continua l'allenatore - ma dobbiamo farlo fino alla fine. Le squadre che non arriveranno in Champions saranno ovviamente deluse. La paura se l'affronti scappa. Il nostro motto è 'Se vuoi, puoi'. E noi vogliamo. Faremo il massimo". (ANSA).