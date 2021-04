Nba: sconfitte per Utah, Lakers e Philadelphia

ROMA, 25 APR - Sabato sera di sconfitte per Utah, Lakers e Philadelphia in Nba, mentre i New York Knicks hanno continuato la loro serie di successi siglando la nona vittoria consecutiva contro i Raptors (120-103). Per i Jazz, leader della Western Conference, la sconfitta è particolarmente inaspettata. sempre privi della stella Donovan Mitchell, hanno ceduto per 101-96 contro i Minnesota Timberwolves, formazione che non ha nemmeno la speranza di entrare nei playoff. I campioni in carica di LA sono stati battuti per 108-93 a Dallas, incassando la sconfitta consecutiva che li espone all'assalto degli inseguitori per il quinto posto nella classifica Ovest che attualmente occupano. Brutta serata anche per Philadelphia, alla quarta sconfitta di fila: aveva l'opportunità di raggiungere Brooklyn in vetta alla Eastern Conference, ma è stata quasi umiliata da Milwaukee per 132-94. I Sixers rimangono secondi ma vedono proprio i Bucks avvicinarsi a due vittorie. Continua la cavalcata di New York, che ha sconfitto in casa Toronto per 120-103. Era dalla stagione 2012-2013 che i Knicks non mettevano in fila nove successi consecutivi, ma per eguagliare quel risultato dovranno arrivare a 13. (ANSA).