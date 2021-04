Liga: il Real frena, fallito l'aggancio alla vetta

ROMA, 24 APR - Il Real Madrid frena e va sbattere su un coriaceo Betis Siviglia allenato da Manuel Pellegrini, che esce dallo stadio Alfredo di Stefano di Valdebebas con un prezioso 0-0 in tasca. Gli andalusi - che in classifica occupano il sesto posto con 50 punti, gli stessi della Real Sociedad - non hanno rubato niente, hanno anzi tenuto viva la partita, con il portiere cileno Claudio Bravo molto attento in un paio di circostanze. Dopo il pareggio senza gol di questa sera, i 'blancos' vanno a 71 punti in 33 partite della Liga, contro i 73 dell'Atletico capolista, che giocherà domani al San Mames contro l'Athletic Bilbato (alle 21). Chi sta meglio è il Barcellona che ha 3 punti in meno del Real (68), ma anche due sfide in più da giocare. (ANSA).