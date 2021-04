Premier: per il Chelsea una vittoria che vale mezza Champions

ROMA, 24 APR - Il Chelsea batte il West Ham United in 'trasferta' e si aggiudica per 1-0 il derby-Champions di Londra: sul terreno del London Stadium per i 'Blues' decide Timo Werner dopo 43' di gioco. Grazie a questa vittoria la squadra allenata dal tedesco Thomas Tuchel sale al quarto posto, con 58 punti, alle spalle di Leicester, Manchester United e Manchestert City capolista. Il West Ham, invece, è quinto con 55 punti. (ANSA).