Francia: il PSG vince a Metz e torna in testa

ROMA, 24 APR - Sorpasso in vetta alla classifica della Ligue 1. Solo la sfida in programma domani alle 21 fra Lione e Lilla dirà quanto momentaneo. Per adesso il Paris Saint-Germain si è ripreso la vetta della classifica del campionato francese, fino a questa mattina detenuta proprio dal Lilla: la squadra di Mauricio Pochettino ha vinto per 3-1 nello stadio Saint Symphorien di Metz contro la formazione guidata da Frederic Antonetti, dunque ha raggiunto quota 72 punti e scavalcato il Lilla, che è a -2. A Metz ha deciso la doppietta di Kylian Mbappé, dopo che Centtonze aveva portato i padroni di casa sull'1-1. Nel finale è arrivato anche il gol su rigore di Icardi, entrato all'81' al posto di Neymar. In campo anche Florenzi e Verratti. PSG in buona forma in vista della semifinale d'andata della Chnmpions contro il Manchester City. Altri risultati: Reims-Marsiglia 1-3 (giocata ieri) e Saint Etienne-Stade Brestois 1-2. (ANSA).