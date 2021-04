Germania: il Bayern ko, festa per il titolo rinviata

ROMA, 24 APR - Il Bayern Monaco cade pesantemente a Magonza e resta fermo a 71 punti in classifica. La squadra di Hans-Dieter Flick è sempre al comando della classifica, con un +10 sul Lipsia, che è secondo, ma con una partita in meno (scenderà in campo domani in casa contro lo Stoccarda). Il 2-1 rifilato dal Magonza ai campioni di Germania è il verdetto più interessante della 31/ giornata della Bundesliga, che deve giocare altre tre partite. I bavaresi hanno perso l'occasione per mettere le mani sull'ennesimo titolo di Germania, ma la festa sembra solo rimandata al match di sabato 8 maggio in casa contro il Borussia Moenchengladbach. All'Opel Arena di Magonza hanno deciso i gol di Burkardt dopo 3' e dell'ex Palermo, lo svedese Quaison, al 37'. Inutile la 36/a rete in campionato di Robert Lewandowski, sempre più vicino alla Scarpa d'Oro. Altri risultati: Wolfsburg-Borussia Dortmund 0-2 (con doppietta di Haaland), Friburgo-Hoffenheim 1-1, Union Berlino-Werder Brema 3-1, Augusta-Colonia 2-3 (giocata ieri) e Schalke 04-Hertha Berlino rinviata. (ANSA).