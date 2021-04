Inter: Conte, col Verona ci aspetta una gara tosta

MILANO, 24 APR - "Ci aspetta gara dura, tosta contro una squadra che stava facendo benissimo. Ha avuto risultati negativi ma ho visto le partite e non meritava le sconfitte. Juric è bravissimo, fa le fortune dei club perché fa migliorare i calciatori attraverso il lavoro". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Antonio Conte, in vista della partita col Verona. "Abbiamo creato tantissimo contro lo Spezia, due gol annullati per centimetri, due pali. E col Napoli uguale. C'è il focus giusto, vedo i ragazzi concentrati. Dobbiamo saper soffrire perché il Verona ha fatto soffrire tutte le grandi". (ANSA).