Inter: Conte, futuro? Sono concentrato sul presente

MILANO, 24 APR - "Cosa farei se la società non facesse mercato o non ci fossero investimenti? Nella domanda ci sono tantissimi se, con i se non si va da nessuna parte. Noi ora pensiamo al presente, siamo concentrati sul presente". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Hellas Verona. "Ci sono stati contatti con Zhang in questi mesi? Lo dico educatamente, non mi interessa entrare sull'argomento prima della partita. È giusto concentrarsi sulla partita, ci stiamo giocando il lavoro di due anni". (ANSA).