Liegi: semaforo verde per Pogacar e la squadra Uae

ROMA, 24 APR - Semaforo verde per la squadra Uae e il suo leader, lo sloveno Tadej Pogacar, per partecipare domani alla Liegi-Bastogne-Liegi una delle gare 'monumento' che chiude la stagione delle classiche primaverili. Un paio di positività al Covid 19, poi smentite dal secondo test, avevano impedito al team del vincitore del Tour 2020 di prendere parte mercoledì scorso alla Freccia Vallone, vinta dal francese Julian Alaphilppe. "Ieri l'intera squadra ha effettuato un test, insieme a tutte le altre, come da protocollo di gara - ha reso noto il team Uae e per tutti il risultato è stato negativo". Domani al via, insieme con Pocagar, ci saranno così anche lo svizzero Marc Hirschi, secondo al traguardo nel 2020, e l'italiano Davide Formolo, giunto secondo nel 2019. (ANSA).