Calcio: Pirlo "CR7 si arrabbia perché vuol sempre vincere"

TORINO, 24 APR - "Sono al primo anno, c'è stato chi l'ha gestito per tanti anni: ho un bellissimo rapporto con lui, ha sempre voglia di far bene e si arrabbia anche quando perde le partitine in allenamento": il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, racconta il suo rapporto con Cristiano Ronaldo. Quando uno vuole raggiungere il massimo ha questi atteggiamento - continua l'allenatore bianconero - e vuole sempre dare il suo apporto, è un lato positivo". (ANSA).