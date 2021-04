Basket: Nba; Nets vincono e sorpassano Sixers in testa a est

ROMA, 24 APR - Turno importante stanotte in Nba. I Nets hanno vinto e preso la classifica della Eastern Conference, sorpassando i Philadelphia Sixers che erano al comando praticamente dall'inizio del torneo. La formazione di Brooklyn, ancora priva di Durant e Harden, ha avuto la meglio sui Boston Celtics per 109-104 (nonostante i 38 punti di Jayson Tatum) e si è insediata dunque sulla prima piazza, scalzando Philadelphia che non sta attraversando un gran periodo. Gran rientro sul parquet invece per Danilo Gallinari, che ha portato i suoi Hawks alla vittoria contro Miami per 118-103. L'azzurro è partito dalla panchina ed ha messo a segno 17 punti. Il solito Steph Curry, autore di 32 punti, ha invece guidato Golden State al successo nella sfida contro Denver chiusa con il punteggio di 118-97; il sogno playoff continua per i Warrors, ora al nono posto. Nelle zone alte di classifica, ne hanno approfittato i Los Angeles Clippers, consolidando il terzo posto e anzi allungando rispetto a Denver (attualmente quarta), grazie alla vittoria su Houston per 109-104. In chiave playoff vittoria importante di Memphis in casa di Portland per 130-128, e così pure per gli Hornets che superano i Cavs per 108-102. (ANSA).