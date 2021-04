F1, il Gp del Giappone resta a Suzuka per altri 3 anni

TOKYO, 24 APR - Il Gran premio del Giappone rimarrà sul circuito di Suzuka per altri tre anni fino al 2024, hanno annunciato i promotori della gara e i vertici della Formula 1. "Questa estensione del contratto, risultato del proficuo rapporto tra la F1 e Mobilityland (i proprietari del circuito), fa parte dell'impegno strategico a lungo termine per sviluppare lo sport in Asia", si legge in un comunicato della Formula 1. "Il Giappone ha una base di fan accaniti e con l'entusiasmante giovane talento Yuki Tsunoda, che è diventato il primo pilota giapponese sulla griglia dal 2014, la F1 continuerà a lavorare con il promotore per aumentare ulteriormente la popolarità dello sport in loco". Il circuito a otto di Suzuka, che celebrerà il suo 60mo anniversario nel 2022, ha ospitato 31 Gp dal 1987 e ha decretato il titolo mondiale piloti in 11 occasioni. (ANSA).