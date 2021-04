Basket, Nba: torna Davis ma non basta, Doncic manda i Lakers ko

ROMA, 23 APR - I Lakers ritrovano Anthony Davis, dopo oltre due mesi di stop, ma non i suoi punti: il fuoriclasse, rimasto in campo solo per 17', ne segna solo 4 nel match perso dai californiani contro Dallas (115-110) nella notte dell'Nba. I texani sfruttano i 30 punti dello sloveno Doncic, che tira 9/21, con 3/9 da tre e 9/11 ai liberi in 36'. Brilla anche Milwaukee, che si aggiudica il big-match a est contro i Sixers per 124-117 (27+16 rimbalzi per Antetokounmpo). Il miglior marcatore in casa dei Sixers è stato Joel Embiid, che ha chiuso con 24 punti in 27'. I New Orleans Pelicans vincono 135-100 a Orlando contro i Magic: un successo che arriva dopo quattro ko di fila. I Boston Celtics battono i Phoenix Suns per 99-86, anche senza l'apporto di Jaylen Brown. Successi, infine, per i San Antonio Spurs (106-91) contro i Detroit Pistons e dei Chicago Bulls, che hanno piegato in casa i Charlotte Hornets per 108-91, conquistando così di fatto la terza affermazione consecutiva. (ANSA).