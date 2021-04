Elezioni Coni: Chimenti "mia candidatura in appoggio a Malagò"

ROMA, 22 APR - "Credo di essere la persona più vicina a Giovanni Malagò, per cui la mia candidatura sorprende ma è una candidatura in appoggio e pienamente condivisa dal presidente del Coni". Al telefono con l'ANSA, Franco Chimenti, commenta la sua annunciata candidatura alla presidenza del Coni. "La mia candidatura non deve sorprendere - ribadisce il n.1 della Federgolf - perché è una candidatura che io considero assolutamente di appoggio. Ci sono state delle candidature alternative - spiega - una quella di Renato Di Rocco, assolutamente rispettabile, e quella di Antonella Bellutti che, mi permetto di dire, avere scarse possibilità. Ho deciso in questi ultimi giorni di candidarmi e di essere in appoggio e non in alternativa al presidente uscente". "La mia candidatura - conclude Chimenti - è assolutamente condivisa da Malagò, gli ho detto 'voglio aiutarti anche io, ma dall'interno'". (ANSA).