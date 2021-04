Calcio: serie A; 5 squalificati per un turno

ROMA, 22 APR - Cinque giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, per una giornata in relazione alle partite della 32/a giornata del campionato di serie A giocate ieri. I giocatori fermati per un turno sono: Giacomo Bonaventura della Fiorentina, Filip Duricic del Sassuolo, Radja Nainggolan del Cagliari, Ivan Radovanovic del Genoa e Stefano Sturaro del Verona. (ANSA).