Covid: il Torino ritrova Sirigu, il portiere è negativo

TORINO, 22 APR - Salvatore Sirigu è guarito dal Coronavirus. Dopo 17 giorni di isolamento, il tampone a cui si è sottoposto il portiere del Torino è risultato negativo. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche necessarie per rientrare in gruppo. Successivamente, tornerà al Filadelfia per gli allenamenti: verrà valutato dallo staff medico in vista del prossimo impegno dei granata, lunedì 26 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Napoli. (ANSA).