Vela: Record della Manica per Maserati e Soldini

ROMA, 22 APR - Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini trionfano nel duello contro il MOD 70 di Peter Cunningham PowerPlay e conquistano il record della Manica. Partiti da Cowes (Gran Bretagna) alle 9:13:40 GMT, hanno tagliato il traguardo al largo di Dinard (Francia) alle 13:44:29 GMT, percorrendo 138 miglia in 4 ore, 30 minuti e 49 secondi, con una velocità media di 30,59 nodi: neanche 4 minuti in meno del rivale PowerPlay, che conclude la prova con un tempo di 4 ore, 34 minuti e 6 secondi. Il team italiano migliora di 18 minuti il tempo stabilito nel 2015 da Lloyd Thornburg e Brian Thompson a bordo di Phaedo3. I tempi di percorrenza sono stati raccolti dai due equipaggi in gara, dovranno essere ratificati dal World Sailing Speed Racing Council. A bordo del trimarano per questa sfida con Soldini un equipaggio di 6 velisti: Ambrogio Beccaria, Vittorio Bissaro, Guido Broggi, François Robert, Carlos Hernandez Robayna e Matteo Soldini. (ANSA).