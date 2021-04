Christillin, "io presidente Juve? smentisco al 100%"

ROMA, 22 APR - Evelina Christillin ha smentito le voci che la vorrebbero alla presidenza della Juventus nel caso di un passo indietro dell'attuale numero uno del club, Andrea Agnelli, dopo le vicende legate al progetto Superlega. Intervenuta ai microfoni del programma di Raiuno 'Un giorno da pecora', la dirigente dell'esecutivo Fifa, in risposta a una domanda in proposito, ha detto: "Macchè, si tratta di boatos, smentisco al 100%". E a un'ulteriore richiesta se, in caso, le piacerebbe diventare Presidente del club bianconero ha detto "no, grazie, troppo casino, meglio stare nelle retrovie". (ANSA).