Superlega: Christillin, sanzioni morali ma niente espulsioni

ROMA, 22 APR - Escludere dalle coppe europee le squadre che avevano aderito alla Superlega? "No, non credo vadano espulse, ci saranno delle sanzioni di tipo morale o qualcosa del genere, ma non si può fare il processo alle intenzioni". E' quanto ha detto a Rai Radio1, ospite del programma 'Un Giorno da Pecora', Evelina Christillin, manager e componente dell'esecutivo FIFA. (ANSA).