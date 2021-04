Superlega: Ceferin "semifinali Champions non sono a rischio"

(ANSA-AFP) - LUBIANA, 22 APR - Le semifinali di Champions League, le cui gare di andata sono previste per la prossima settimana, non sono in pericolo, ha assicurato il presidente UEFA Aleksander Ceferin, riferendosi al progetto della Superlega, naufragato nel giro di 48 ore. "Ci sono relativamente poche possibilità che le partite non si svolgano, ma in futuro sarà diverso", ha detto Ceferin in una intervista trasmessa ieri sera da Pop Tv, emittente slovena. "La chiave è che la stagione è già iniziata. Se cancelliamo gli incontri, i canali televisivi chiederanno un risarcimento", ha detto. Appena si era manifestata la nascita della Superlega, la UEFA aveva minacciato l'esclusione da tutte le competizioni nazionali e internazionali per i 12 club dissidenti, tre dei quali sono ancora in lizza nell'edizione in corso della Champions (Manchester City, Chelsea e Real Madrid). Il Real ospiterà il Chelsea martedì, mentre il City giocherà mercoledì in casa del Paris SG, club è rimasto fedele alla UEFA. Ceferin, che ieri aveva invitato a "ricostruire l'unità" del calcio europeo, ha anche avvertito che i club dissidenti "subiranno le conseguenze" della loro iniziativa, nel frattempo pubblicamente ripudiata da 10 dei 12 club 'fondatori'. Gli unici che non si sono ancora tirati indietro restano Real Madrid e Barcellona. Per quanto riguarda i club britannici, "terremo conto del fatto che hanno ammesso il loro errore" ha detto Ceferin. Ma se gli altri "vogliono partecipare alle nostre competizioni, dovranno contattarci e noi dovremo risolvere i problemi", ha aggiunto, riferendosi alle consultazioni in corso con l'ufficio legale della UEFA. (ANSA-AFP).