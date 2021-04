Tokyo: Cio avverte atleti,sul podio niente proteste o propaganda

(ANSA-AFP) - LOSANNA, 22 APR - Agli atleti sarà vietato inscenare proteste sui podi e sui campi sportivi alle Olimpiadi di Tokyo e ai Giochi invernali di Pechino, su raccomandazione della Commissione Atleti, ha annunciato oggi il CIO. Più di due terzi dei 3.547 atleti intervistati hanno ritenuto che "non fosse appropriato dimostrare o esprimere il proprio punto di vista" sul podio, su un campo o in occasione di cerimonie ufficiali, ha affermato il Comitato Olimpico Internazionale. Questa raccomandazione, adottata dal Comitato Esecutivo del CIO, fa seguito alla richiesta di allentare la regola N.50 della Carta Olimpica che proibisce qualsiasi "manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale" nelle sedi olimpiche. Azioni come quelle degli atleti americani John Carlos e Tommie Smith - che alzarono i pugni ai Giochi del Messico nel 1968 a sostegno del movimento "Black Power" - potrebbero così essere punite, anche se le sanzioni restano da definire. "La maggior parte degli atleti partecipanti non crede che sia appropriato che gli atleti esprimano opinioni personali durante la cerimonia di apertura, sul podio o su un campo sportivo", sostiene il CIO in una nota. "Gli intervistati tendono a pensare che sia appropriato che gli atleti manifestino o esprimano le loro opinioni nei media, nelle conferenze stampa e in aree miste" aggiunge. Tra le altre raccomandazioni adottate dal Comitato Esecutivo, il giuramento olimpico sarà adattato per promettere coesione e non discriminazione e agli atleti verrà fornito abbigliamento contrassegnato da parole come "pace", "solidarietà" e "uguaglianza". La decisione di vietare qualsiasi forma di protesta da parte degli atleti potrebbe suscitare opposizione, dopo il sorgere di movimenti di protesta in diversi sport a sostegno del movimento Black Lives Matter. Il Comitato Olimpico e Paralimpico americano (USOPC) aveva assicurato alla fine di marzo che gli sportivi impegnati a Tokyo sarebbero stati liberi di alzare i pugni o inginocchiarsi durante l'inno nazionale, per sostenere gli sforzi della campagna contro il razzismo. (ANSA-AFP).