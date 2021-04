Lotta: Europei; Chamizo è di bronzo

ROMA, 21 APR - Frank Chamizo aggiunge un'altra medaglia al suo invidiabile palmares. L'azzurro della lotta libera più titolato di tutti i tempi ha conquistato il bronzo agli Europei in corso a Varsavia. Chamizo, bloccato agli ottavi della categoria 74 kg dallo slovacco Salkazanov (6-2), ha dovuto affrontare i ripescaggi: al primo turno ha sconfitto lo svizzero Marc Dietsche 12-1 e poi si è imposto sul georgiano Kentchadze 8-2. Nella finale per il bronzo, il lottatore italocubano, già qualificato a Tokyo 2020, ha incontrato il russo Zhamalov battendolo 5-1 e salendo sul terzo gradino del podio. Per il 28enne, bronzo olimpico a Rio 2016 nei 65 kg, si tratta della sesta medaglia continentale (in bacheca ha anche quattro ori e un bronzo). (ANSA).