Europei: nel gruppo degli arbitri c'è Stephanie Frappart

ROMA, 21 APR - Per la prima volta nella storia degli Europei di calcio, una donna arbitro è stata selezionata per questo tipo di competizione maschile. Si tratta, fa sapere l'Uefa tramite i suoi social, della francese Stéphanie Frappart, che in questa stagione ha diretto diverse partite nelle competizioni Uefa maschili per club e nazionali. La Frappart è stata selezionata come arbitro di supporto, e agirà come 'quarto ufficiale' insieme ad altri colleghi. (ANSA).