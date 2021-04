Superlega:Gravina "nessun processo, non si sanziona un'idea"

ROMA, 21 APR - "Non ho in programma incontri con i vertici dei tre club. Lunedì c'è il consiglio federale, non ci sono forme di processi, condanne o vendette trasversali". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina sul progetto Superlega, a margine della presentazione dell'Euro 2020 Trophy Tour. "Noi abbiamo difeso strenuamente i confini dei valori e delle regole del mondo del calcio e pare che tutto sia tornato alla normalità ma è un alert che deve farci riflettere sul fatto che qualcosa non funziona. Sanzioni? No, assolutamente non si può sanzionare un'idea che non si è concretizzata". (ANSA).