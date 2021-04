Superlega: ufficiale anche il ritiro del Chelsea

ROMA, 21 APR - Mancava solo il comunicato ufficiale del Chelsea per completare il quadro delle 6 squadre inglesi che si sono tirate fuori dal progetto Superlega: la nota è stata diffusa nella notte. Un ritardo - rispetto agli altri club - dovuto al fatto che i Blues fossero impegnati in campo per la partita di Premier con il Brighton. "Abbiamo riconsiderato la nostra partecipazione al progetto e abbiamo deciso che non aderiremo al progetto, che non rientra nell'interesse del club, dei tifosi e della comunità del calcio". (ANSA).