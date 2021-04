Superlega: Pirlo, è sviluppo per il mondo del calcio

TORINO, 20 APR - "È uno sviluppo per il mondo del calcio, ci sono stati cambiamenti in questi anni: è cambiato tutto, è una novità ma non sono io il più adatto a spiegare, saprà meglio il presidente cosa stanno facendo": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, commenta il progetto Superlega. "Il presidente è venuto questa mattina a parlarci della cosa, è in prima linea per questo - ha aggiunto il tecnico bianconero - ma noi abbiamo la testa al presente e alla qualificazione in Champions". (ANSA).