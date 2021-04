Superlega: Tebas "è la morte del calcio, Perez è disperato"

MILANO, 20 APR - "Già a dicembre 2020 dicevo che Florentino Peréz era molto disperato, ora è completamente perso. Il calcio non è rovinato come dice lui, né la Superlega, che è uno dei problemi, può essere la soluzione. È la morte del calcio". Lo scrive in un tweet il presidente della Liga spagnola Javier Tebas, attaccando il numero uno del Real Madrid, tra i principali promotori del progetto Superlega nonché presidente della neo nata associazione. (ANSA).