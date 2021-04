Vezzali, chiesto a Sport e salute di riaprire termini bonus

ROMA, 20 APR - "Ho chiesto a Sport e Salute di valutare di riaprire i termini per i collaboratori aventi diritto al bonus che non hanno fatto in tempo a confermare i requisiti sulla piattaforma informatica. A breve novità anche per le società...!". Così la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in una nota sui social. "Oggi Sport e Salute ha erogato i contributi ai collaboratori sportivi. È un primo passo, ne sono consapevole, ma è un segnale forte. Non basta, lo so - le parole di Vezzali -. Ho ricevuto tante mail, tante sollecitazioni e conosco molto bene l'emergenza che stanno vivendo società e collaboratori sportivi. Per questo ho chiesto a Sport e Salute di valutare di riaprire i termini per i collaboratori aventi diritto che non hanno fatto in tempo a confermare i requisiti sulla piattaforma informatica". (ANSA).