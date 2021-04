Superlega:Johnson ai tifosi "fermeremo questo piano assurdo"

LONDRA, 20 APR - Il Premier Boris Johnson incontrerà a breve i vertici del calcio inglese, dai rappresentanti della Premier League a quelli della Federcalcio, per discutere quali iniziative, anche legali, intraprendere per bloccare la Superlega, che il Primo ministro ritiene "assurda". In un articolo pubblicato sul tabloid Sun Johnson, che ha fatto sapere di voler incontrare anche le associazioni di tifosi delle squadre coinvolte nel controverso progetto, si è detto "terrorizzato" dalle implicazioni che la Superlega potrebbe avere sui club dell'isola. E - in un messaggio rivolto direttamente ai tifosi - ha rinnovato la promessa di fare tutto il possibile per bloccare il progetto. "E' il vostro sport, e potete stare certi che farò tutto ciò che posso perché questo piano assurdo venga subito fermato". (ANSA).