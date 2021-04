Superlega: l'allarme di Bach "in pericolo sistema sport Europa"

MONTREUX, 20 APR - "La solidarietà sarà indispensabile per permettere al movimento sportivo di uscire dalla crisi pandemica. Ultimamente questo valore è stato messo in pericolo. Gli interessi personali hanno preso il sopravvento e ciò mette in pericolo tutto il sistema di organizzazione sportiva europea". E' l'allarme lanciato dal presidente del Cio, Thomas Bach, intervenuto in apertura del Congresso Uefa in corso a Montreux, alla luce dello strappo nel calcio con la nascita della Superlega. (ANSA).