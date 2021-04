Premier: Liverpool frena, 1-1 col Leeds

ROMA, 19 APR - Il Liverpool frena dopo tre vittorie consecutive e pareggia 1-1 in casa del Leeds, rallentando la rincorsa all'Europa. Un risultato che dà una piccola soddisfazione ai tanti che hanno criticato la scelta del club di appoggiare il progetto della SuperLega - ma tra loro c'è anche Juergen Klopp - e allo stesso Leeds, entrato in campo per il riscaldamento con una t shirt con due scritte: "Guadagnatelo sul campo" e "Il calcio è per i tifosi". In vantaggio nel primo tempo con Manè, il Liverpool si è fatto raggiungere nel finale da un gol di Diego Llorente. Dopo 32 giornate, i Reds sono sesti con 53 punti, a -1 dalla zona Europa, se ancora loro interessa. Il Leeds allenato da Bielsa è decimo con 46 punti. (ANSA).