Superlega: Juve, Inter e Milan a Lega, vogliamo restare in A

MILANO, 19 APR - "Vogliamo restare in Serie A". È questo il messaggio che è emerso, durante la riunione informale della Lega Serie A, da parte di Juventus, Inter e Milan, i tre club che fanno parte dei 12 che hanno creato la Superlega. Un incontro in videoconferenza in cui non sono mancati i toni accesi, alla presenza di tutte i dirigenti delle 20 società compresi anche il presidente bianconero, Andrea Agnelli, l'ad nerazzurro, Beppe Marotta, e il presidente rossonero, Paolo Scaroni. Nel corso della riunione, la discussione è proseguita nella valutazione di tutti gli aspetti legati al progetto della Superlega, con le società che hanno ribadito non solo di voler restare nel campionato ma anche hanno voluto sottolineare la validità del progetto (ancora alle battute iniziali) soprattutto dal punto di vista della creazione di valore. I club hanno deciso così di rivedersi già la prossima settimana, in presenza a Milano, per continuare a discutere del tema. (ANSA).