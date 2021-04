Superlega, Ozil: "I bambini sognano di vincere altri trofei"

ROMA, 19 APR - "I bambini crescono, sognando di vincere la Coppa del mondo e la Champions League, non una Super League. Il divertimento dei grandi tornei è che si disputano solo una o due volte l'anno, non ogni settimana. Davvero difficile da capire per tutti gli appassionati di calcio...". Così, in un tweet sul proprio account ufficiale, il tedesco di origini turche, Mesut Ozil, campione del mondo con la Germania nel 2014, critica la nascita della Superlega. (ANSA).