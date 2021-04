++ Superlega:no di Boris Johnson "molto dannosa per il calcio ++

ROMA, 18 APR - Anche Boris Johnson condanna l'ipotesi della Superlega europea, che - secondo il Premier britannico - sarebbe "molto dannosa per il calcio". Come già i vertici della Federcalcio inglese, così come quelli della Premier League, anche il Primo ministro britannico boccia senza appello la nuova competizione. "I club coinvolti devono rispondere ai loro tifosi e alla più ampia comunità del calcio prima di fare nuovi passi", il pensiero del Premier affidato ad un tweet. (ANSA).