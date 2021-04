Napoli-Inter 1-1, nerazzurri si avvicinano a scudetto

ROMA, 18 APR - Si interrompe a quota 11 vittorie consecutive la striscia da record dell'Inter che al 'Maradona' viene fermata dal Napoli sul pareggio. La squadra di Conte mantiene nove punti di vantaggio sul Milan e il Napoli si avvicina alla zona Champions League e ora insegua la Juventus a due punti di distanza dal quarto posto in classifica. Partenopei in vantaggio al 36' del primo tempo con una autorete di Handanovic: l'iniziativa è di Insigne che si libera sulla fascia sinistra del terreno di gioco e piazza il pallone al centro a mezza altezza, proprio davanti alla porta dell'Inter. Handanovic si lancia e blocca la sfera ma su di lui irrompe De Vrij che lo tocca con una gamba, gli fa perdere la presa e provoca un clamoroso autogol del portiere. Nella ripresa l'Inter trova presto il pareggio. E' il 9' quando Manolas devia un passaggio a centro area di Darmian sul quale irrompe Eriksen che dal limite dell'area di rigore insacca con un fendente di sinistro in diagonale. (ANSA).