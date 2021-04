Fa Cup: 1-0 al Southampton, Leicester in finale

ROMA, 18 APR - Il Leicester è il secondo finalista della FA Cup, dopo il Chelsea di Thomas Tuchel, che ieri ha eliminato i probabili futuri campioni d'Inghilterra del Manchester City. Le 'Volpi', oggi a Wembley, si sono imposte per 1-0 sul Southampton, grazie a una rete in apertura di Iheanacho. Si è giocato davanti a 4 mila spettatori, un primo passo verso la riapertura degli stadi oltre la Manica. La finale del trofeo, in programma il 15 maggio, si disputerà sempre a Wembley, ma di fronte a 21 mila spettatori. Un altro step verso la normalità. (ANSA).