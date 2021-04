Il Torino in rimonta supera la Roma 3-1

ROMA, 18 APR - Seconda vittoria consecutiva per il Torino che supera la Roma, in rimonta 3-1 e conquista tre punti importanti n chiave salvezza. Sanabria, Zaza e Rincon nel secondo tempo regalano il successo aai granata dopo che la Roma, al 3' del primo tempo era andata in vantaggio con Borja Mayoral. Giallorossi in 10 nel finale per l'espulsione di Diawara. (ANSA).