Canoa: De Gennaro e Bertoncelli staccano il pass per Tokyo

ROMA, 18 APR - La canoa slalom azzurra ha assegnato altri due pass individuali per i Giochi Olimpici di Tokyo. Sulle acque di Lubiana, in Slovenia, Giovanni De Gennaro (K1) e Marta Bertoncelli (C1) hanno prenotato il biglietto per il Giappone conquistano rispettivamente un oro e un bronzo nella ECA Canoe Slalom Cup di Tacen, valida come ultima prova selettiva per la Nazionale guidata dal dt Daniele Molmenti. I due atleti del Gs Carabinieri si aggiungono così a Stefanie Horn (Marina Militare) che la scorsa settimana aveva già conquistato il pass per i Giochi nella disciplina del K1 femminile. Tutti e tre, già protagonisti delle qualificazioni olimpiche (quota barca) ottenute ai Mondiali di La Seu d'Urgell 2019, si riconfermano a distanza di due anni i migliori interpreti di specialità. Alla nazionale azzurra di slalom manca ancora una carta olimpica all'appello, ovvero la qualificazione nel C1 maschile che gli azzurri proveranno a conquistare sulle acque amiche di Ivrea (Torino) in occasione dei prossimi Europei, in programma dal 6 al 9 maggio. "I nostri atleti sono riusciti ancora una volta a dimostrare il loro valore in una competizione internazionale di alto livello. Nonostante la pressione per la valenza selettiva della competizione, i nostri big hanno raggiunto le fasi finali con ottime prestazioni", ha commentato il dt Molmenti. (ANSA).