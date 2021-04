Francia: il PSG vede la vetta, ora è a -1 dal Lilla

ROMA, 18 APR - Il Paris Saint-Germain si avvicina alla vetta della classifica della Ligue, ancora nelle mani del Lilla, ma non più saldamente. La capolista venerdì sera è stata bloccata in casa dal Montpellier sul pareggio e i parigini - semifinalisti in Champions - si sono portati a -1 dai rivali grazie al successo odierno conquistato in casa sul Saint-Etienne. Al Parco dei Principi è finita 3-2 con doppietta di Mbappé e rete di Icardi al 95', dopo che gli ospiti erano pervenuti al pareggio al 92'. Dopo 33 giornate, nella classifica della Ligue 1 il Lilla ha 70 punti e il PSG 69. Sale anche il Monaco che oggi ha vinto a Bordeaux per 3-0, portandosi a quota 68. (ANSA).