Moto: Portogallo; lacrime Marquez, è 7/o dopo 9 mesi di stop

ROMA, 18 APR - Con un pianto liberatorio Marc Marquez ha salutato il suo ritorno alle gare dopo i nove mesi di stop per infortunio. Al gran premio del Portogallo il re della Motogp si è classificato settimo. Sceso dalla sua Honda, nel paddock l'uomo di ghiaccio ha mostrato in diretta tv i suoi sentimenti, abbandonandosi a un lungo pianto. Il ritorno di Marquez era atteso da tutti, ma soprattutto da lui stesso, che nei mesi scorsi ha anche temuto di dover lasciare le gare a causa dei problemi al braccio. Sul tracciato di Portimao, Marquez è partito dalla seconda fila, con il sesto tempo. Ha avuto un guizzo al via, conquistando subito la terza posizione, poi è finito dietro, duellando a lungo con il fratello Alex intorno alla decima posizione, ritrovandosi poi al traguardo settimo e ottavo. (ANSA).