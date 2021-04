Moto: Portogallo; Miller su Ducati domina warm up Motogp

ROMA, 18 APR - Il pilota australiano della Ducati Jack Miller ha fatto il miglior tempo nel warm up della Motogp in vista del gran premio del Portogallo che si correrà nel pomeriggio sulla pista di Portimao. Miller ha preceduto il francese della Yamaha Fabio Quartararo e il campione del mondo Joan Mir su Suzuki. Buona prova per Franco Morbidelli con la Yamaha non ufficiale, che ha fatto il quinto tempo, seguito da Francesco Bagnaia (Ducati). Non altrettanto bene si può dire di Valentino Rossi che con la sua Petronas ha chiuso il warm up con il 18mo tempo. (ANSA).