Golf: LPGA Tour, Lydia Ko torna al successo dopo 3 anni

ROMA, 18 APR - Tre anni dopo l'ultima volta Lydia Ko torna al successo e festeggia il 16/o titolo sul LPGA Tour di golf. La neozelandese (di origini sudcoreane, è nata a Seul) a Kapolei, nell'isola di Oahu, alle Hawaii, con uno score totale di 260 (67 63 65 65, -28) colpi ha dominato e vinto il Lotte Championship firmando non solo il suo miglior punteggio personale ma anche quello del torneo. E' il terzo risultato più basso nella storia del massimo circuito americano femminile, meglio di lei hanno fatto solo Sei Young Kim (con -31) al Thornberry Creek LPGA Classic nel 2018 e Shanshan Feng al Thornberry nel 2019. La Ko alle Hawaii ha superato nettamente la concorrenza di due big mondiali come le sudcoreane Inbee Park e Sei Young Kim, seconde con 267 (-21) al fianco dell'americana Nelly Korda e dell'irlandese Leona Maguire. Sesto posto (269, -19) per la filippina Yuka Saso (in testa nei primi due giri) e altre quattro giocatrici. Mentre s'è classificata 64/a (281, -7) Giulia Molinaro, unica azzurra in gara. Salita in vetta al termine del "moving day", la Ko con due parziali consecutivi sottolineati da un 65 (-7), ha fatto il vuoto. E sul percorso del Kapolei Golf Club (par 72) ha tagliato il traguardo per prima incassando un assegno di 300.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 2.000.000. Dopo Jordan Spieth sul PGA Tour (Texas Open) e Hideki Matsuyama (The Masters) nel golf maschile, s'è interrotto un altro digiuno con la vittoria. Che per la Ko durava dall'aprile 2018 (Mediheat Championship) quando all'improvviso, dopo exploit a ripetizione - all'epoca vantava in bacheca già 15 titoli sul LPGA Tour (cifra comprensiva di 2 Major), 4 sul LET, uno sul tour australiano e uno su quello coreano, oltre a una medaglia d'argento ai Giochi di Rio de Janeiro 2016 - la sua corsa s'era arrestata. Ora un nuovo inizio, con la neozelandese che ha ritrovato un successo atteso da 1.084 giorni. (ANSA).