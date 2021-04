Moto: Portogallo; duello Ktm-Honda in warm up Moto3

ROMA, 18 APR - Duello fra Ktm e Honda nel warm up della Moto3 in vista del gran premio che si disputerà nel pomeriggio sulla pista di Portimao in Portogallo. Il più veloce è stato lo spagnolo Jaume Masia in sella a una ktm, seguito dal connazionale e compagno di squadra Pedro Acosta. Terzo miglior tempo per l'argentino della Honda Gabriel Rodrigo, seguito dal compagno di squadra spagnolo Jeremy Alcoba. Primo degli italiani Andrea Migno (Honda), mentre Romano Fenati su Husqvarna è stato ottavo e Denis Foggia (Honda) nono. (ANSA).