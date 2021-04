Calcio: 4-0 all'Athletic, il Barcellona vince Coppa del Re

ROMA, 17 APR - A Siviglia, il Barcellona conquista la Coppa del Re 2021 battendo 4-0 in finale l'Athletic Bilbao con doppietta di Messi e gol di Griezmann e De Jong, tutte nella ripresa. E' la 31/a volta che il Barcellona vince il trofeo, invece il primo in assoluto per il tecnico olandese Ronald Koeman da quando è sulla panchina blaugrana, così come è il primo dalla sua elezione lo scorso marzo del presidente, Joan Laporta, il quale però nel suo primo mandato aveva vinto 12 titoli, di cui due Champions e quattro campionati. Per Messi, mvp della finale di Siviglia, si tratta del 35/o trofeo conquistato con la squadra catalana, la sesta Coppa del Re. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma l'arrivo di Laporta e questa nuova gioia sembrano indirizzare ad un rinnovo. L'Athletic, che ha tenuto il campo solo nel primo tempo, è riuscito nell'impresa di perdere due finali di Coppa del Re (che pure ha vinti finora 23 volte) consecutive nel giro di due settimane. Il 3 aprile aveva perso 1-0 la finale del trofeo 2020 (che non si era giocata l'anno scorso per la pandemia) con la Real Sociedad. Troppo forte il Barcellona, che ha sempre dominato il gioco e quando nella ripresa ha rotto gli indugi non ha avuto difficoltà a prevalere. Un quinto gol, realizzato da Griezmann nel finale, è stato annullato dal Var. (ANSA).