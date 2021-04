FA Cup: 1-0 al City, il Chelsea è il primo finalista

ROMA, 17 APR - Il Chelsea è il primo finalista della FA Cup. La squadra del tedesco Thomas Tuchel ha battuto per 1-0 il Manchester City di Pep Guardiola, attuale capolista della Premier League. Il match è stato deciso da una rete dell'ex Ajax, Hakim Ziyech, che ha fatto centro al 10' del secondo tempo, su assist di Timo Werner. Il marocchino, poco dopo, avrebbe potuto raddoppiare, ma il portiere Steffen ha salvato. A Ziyech, pochi minuti dopo l'inizio del match, era stato anche annullato un gol per fuorigioco. I 'Blues' giocherranno la finale il 15 maggio, a Londra, contro la vincente di Leicester-Southampton: l'altra semifinale è in programma domani alle 19,30, sempre a Wembley. (ANSA).