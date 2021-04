Germania: il Bayern si risolleva, 3-2 al Wolfsburg

ROMA, 17 APR - Il Bayern Monaco batte in trasferta il Wolfsburg per 3-2, sul terreno della Volkswagen Arena, e allunga in vetta alla classifica della Bundesliga. La squadra di Hans-Dieter Flick, campione di Germania in carica, guida con 68 lunghezze e un eloquente +7 sul Lipsia, fermato sul pari nell'anticipo di ieri sera in casa dall'Hoffenheim. I bavaresi reagiscono alla grande all'eliminazione in Champions e piegano il Wolfsburg di Oliver Glasner, passando in vantaggio con il giovane Musiala al 15'. Choupo-Moting raddoppia al 24' e ancoria Musiala cala il tris al 37', dopo che al 35' Weghorst aveva accorciato le distanze. Inutile, nella ripresa, la rete di Philipp dopo 9'. Altri risultati: Borussia Moenchengladbach-Eintracht Francoforte 4-0, Friburgo-Schalke 4-0, Union Berlino-Stoccarda 2-1. Augusta-Arminia Bielefeld 0-0 (ANSA).