Fonseca 'Lavoro per la Roma, non per convincere la gente '

ROMA, 17 APR - "Con l'Ajax abbiamo adottato una strategia diversa, ma noi non cambiamo la nostra identità. Vogliamo tornare già da domani ad essere offensivi e con l'iniziativa", lo ha detto Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino. Poi sulla critica divisa a metà sul suo operato ha risposto: "Io lavoro per la Roma e non per convincere la gente. Normale che quando si vinca sono di più a stare dalla mia parte e quando perdiamo accade il contrario". Infine una battuta sul rendimento in campionato post Europa League: "Posso fare molti esempi di squadre che hanno fatto le competizioni europee e faticato in campionato. Il Villarreal ha perso in casa con l'Osasuna. L'Arsenal è al decimo posto. Succede questo quando le squadre vanno avanti in Europa. Poi succede che queste squadre che giocano ogni tre giorni hanno meno giocatori disponibili. Questo influenza i risultati". (ANSA).