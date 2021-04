F1: Imola; pole a Hamilton, Leclerc quarto al via

ROMA, 17 APR - Lewis Hamilton in 1'14"411 ha ottenuto la pole del GP del 'Made in Italy' sul circuito di Imola, la 99/a in carriera per il campione del mondo di F1. In prima fila domani accanto al pilota Mercedes partirĂ Sergio Perez con la Red Bull. In seconda fila Max Verstappen con l'altra Red Bull e la Ferrari di Charles Leclerc. (ANSA).