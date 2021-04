Mourinho a Pogba: "Quello che dice non mi interessa"

ROMA, 17 APR - "Le parole di Pogba? Non mi interessa niente di quello che dice. Mi interessa meno di niente. Anzi, non mi interessa affatto". Così José Mourinho, al termine della sfida di Liverpool, pareggiata con l'Everton di Carlo Ancelotti (2-2), in conferenza stampa, rispondendo alla domanda di un giornalista, ha replicato al centrocampista francese che lo ha accusato di averlo accantonato senza un motivo quando il portoghese allenava il Manchester United. L'ex juventino aveva paragonato Mourinho all'attuale tecnico dei 'Red Devils', Ole Gunnar Solskjaer, affermando che il norvegese "non metterebbe mai da parte un giocatore, pur non facendolo giocare". (ANSA).