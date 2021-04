Ciclismo, Tour of The Alps: la UAE punta su Marcato e Dombrowski

ROMA, 17 APR - Due colombiani, due italiani, uno statunitense e un bielorusso: è lo schieramento al via della UAE Emirates nel prossimo Tour of The Alps di ciclismo, che scatterà lunedì da Bressanone (Bolzano) e si concluderà il 23 aprile, dopo cinque tappe ricche di salite. Marco Marcato e Joe Dombrowski saranno i riferimenti per classe ed esperienza di una formazione giovane, che ambisce a dare continuità a un 2021 iniziato favorevolmente. Fabrizio Guidi (Italia), Marco Marzano (Italia) e John Wakefield (Sudafrica) i tecnici chiamati a guidare sei corridori: Camilo Ardila (Colombia), Joe Dombrowski (Usa), Marco Marcato (Italia), Cristian Muñoz (Colombia), Aleksandr Riabushenko (Bielorussia), Oliviero Troia (Italia). (ANSA).